Konya Ilgın'da çifte cinayet ve intihar





Konya'nın Ilgın ilçesinde Mustafa Dağlı adlı şahıs, tartıştığı adamla kızını öldürdükten sonra intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

BABA VE KIZI KURTARILAMADI

Akıllara durgunluk veren olay, öğle saatlerinde Konya'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın'da av malzemeleri satan 35 yaşındaki Mustafa Dağlı adlı şahıs, Muhmuthisar köyü eski muhtarı Yusuf Güler'in evine gelerek burada kızı Sema Nur Saraç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eve gelen Yusuf Güler'in eve gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mustafa Dağlı, yanında bulunan tabancayla Yusuf Güler ve kızı Sema Nur Saraç’ı vurdu. Mustafa Dağlı. daha sonra tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa Dağlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Yusuf Güler ile kızı Sema Nur Saraç ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba ve kızı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Dağlı'nın cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.