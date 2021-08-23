Konya Ilgın'da çifte cinayet ve intihar
Konya'nın Ilgın ilçesinde Mustafa Dağlı adlı şahıs, tartıştığı adamla kızını öldürdükten sonra intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.
BABA VE KIZI KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa Dağlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Yusuf Güler ile kızı Sema Nur Saraç ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba ve kızı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Dağlı'nın cesedi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.