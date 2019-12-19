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Korna çalan kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinde bir kadın sürücünün yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildiği görüntülerin yayınlanması üzerine polis harekete geçmişti.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:33
Korna çalan kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı

Korna çalan kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı


İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yakalandıktan sonra 108 lira para cezası kesilen sürücü, kadın sürücünün şikayeti üzerine adli işlem yapılması için Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.H.B. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

ÖNCE İTTİ, SONRA VURUP DÜŞÜRDÜ

Akşam saatlerinde ani fren yapmasının ardından arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra çevredekilerin müdahalesi üzerine otomobiline binerek uzaklaşmıştı.

ÖNCE 108 LİRA PARA CEZA KESİLDİ

Edinilen bilgilere göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

ADLİ İŞLEM DE YAPILACAK

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Korna çalan kadın doktoru trafikte darp eden H.H.B. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
KornaMagandaEyüp
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