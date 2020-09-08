Korsan'dan polise ölüm tehdidi | En son birinizi öldüreceğim



Ellerini sallaya sallaya görevini yapan kamu görevlilerini ölümle tehdit eden M.Y. adlı korsan, güçlükle kelepçelendi.

"EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜCEĞİM BEN"

İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü, polisi defalarca ölümle tehdit edip, “En son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildiİstanbul'da, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta insanı şoke eden bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.'ye (30) ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde M.Y.’nin, “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz. En son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.



EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.