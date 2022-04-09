Kozan'da jandarma aracı, otomobil ile çarpıştı, 2 şehit var
Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.