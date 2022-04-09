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Kozan'da jandarma aracı, otomobil ile çarpıştı, 2 şehit var

Adana'nın Kozan ilçesinden acı habergeldi. Jandarma minibüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 2 şehit var, sürücü göz altında.

09 Nisan 2022 Cumartesi 16:27
Kozan'da jandarma aracı, otomobil ile çarpıştı, 2 şehit var

Kozan'da jandarma aracı, otomobil ile çarpıştı, 2 şehit var


Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 09.04.2022 17:06
Anahtar Kelimeler:
KozanAdana
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