LÖSEV'den dünyada bir ilk Bursa'da açılıyor

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Bursa’ da inşası bitmek üzere olan Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’ nü düzenlediği lansmanla tanıttı. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer: “Türkiye’ nin ilk köy enstitüsünü biz açacağız. Müthiş bir proje gerçekleştirdik”

Tanıtım toplantısı LÖSEV' in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog&Onkolog Dr. Üstün Ezer, Genel Koordinatör Hülya Ünver, yönetim kurulu üyeleri, LÖSEV gönüllüleri, LÖSEV’ in iyileşmiş gençleri, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik olarak hayata geçirilen Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü projesinin tanıtım toplantısında Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’ da unutulmadı. Canım Kardeşim Ders Evi öğrencilerinin ritim gösterisi ve gönüllü korosunun performanslarıyla hem Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü hem de 30 Mayıs – 5 Haziran Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası coşkusu bir arada yaşandı. Mesafe Koleji öğrencilerinin Vals gösterisi ve bandonun eşlik ettiği tanıtım toplantısı katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı.

Tanıtım toplantısında Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nün sunduğu olanaklar ve bu önemli projenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ezer: “köy endüstrileri bu ülkenin başarı yolunda attığı adımlarda en önemli yere sahip”

Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’ ne ilişkin konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer köy enstitülerinin önemini vurguladı. Dr. Ezer “Bunca senelik tecrübemde şunu gördüm; lösemide kullanılan ilaçlar, tedaviler yalnızca hastalığın yüzde ellisini iyileştiriyor diğer yüzde elli ise temiz bir ortam, moral ile iyileşiyor. Herkes köy endüstrilerinin bu ülkenin başarı yolunda attığı adımlarda en önemli yere sahip olduğunu söylüyor. O köy endüstrileri ile ilerleseydik Türkiye şu an dünyanın lideri olurdu. Köy endüstrilerini kapatma fikri hiçbir vatanseverin alabileceği bir karar değil.” diye konuştu.

“Müthiş bir proje: Türkiye’ nin ilk köy enstitüsünü biz açacağız”

Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü proje detaylarını kamuoyuyla paylaşan Dr. Ezer, “Türkiye’ nin ilk köy enstitüsünü biz açacağız. Müthiş bir proje gerçekleştirdik. Bursa her şeyin en iyisine layık, bağışçılarımız ve çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır diye düşünerek bu projeyi tasarladık” diye ekledi.

“Çocuklarımızın hepsi bunu hak ediyor”

Dr. Üstün Ezer, Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü projesine ilişkin şunları kaydetti; “Okulumuzun içerisinde mutlaka sanat atölyeleri olacak. Kütüphanesi, bilim yuvaları olacak, oyun odaları olacak, kafeteryaları olacak, onların arkasında annelerin üretim mutfağı ve uğraş atölyeleri olacak. Amfi tiyatrolar inşa ettik.İç bahçemiz olacak buranın büyük bir kısmı hayvanlarla, spor merkezleri, biyoenerji merkezlerinden oluşacak. Bisiklet yolu, patent yolu inşa ettik. Yeşil Bursa’nın betonlaşma görüntüsü üzerine bir yol inşa ettik. Çocuklarımızın evreni öğrenmeleri lazım, bunun içinde gökyüzünü rahatça görebilecekleri teleskopların içerisine olduğu bir uzay alanı olacak.”