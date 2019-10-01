Lüks yatta fetiş partisi | Sahibe Helan'e köle olmuşlar



Muğla polisi son yılların en sıradışı operasyonuna imza attı. Lüks bir yatta fuhuş partisi düzenleyen Hilal Kocataş adlı kadın ile kendisine kölelik yaptığı iddia edilen 4 erkeği yakaladı. Sosyal medyada para karşılığı kendisine kölelik yapmak isteyen erkekler için fuhuş organizasyon ettiği iddiasıyla hakkında işlem yapılan Hilal Kocataş tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı. İşte o hablerin detayları..

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini ihbarını aldı.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, süper lüks bir yata düzenlenen fuhuş operasyonunda, ­4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Tutuklanan çete lideri Hilal Kocataş'ın Twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini ihbarını aldı.

DRONE DESTEKLİ DEV OPERASYON

Edinilen bilgilere göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen Hilal Kocataş'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Hilal Kocataş tutuklandı, S.Ö adli kontrolle, diğer iki şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.

SAHİBE HELEN'İN KÖLELERİ'

Çete lideri Hilal Kocataş'ın Twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı. Kocataş'ın bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü. Başka bir videoda ise yine bir erkeğin boğazına ayak parmaklarını sokması dikkat çekti. Bir diğer görüntüde ise kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.