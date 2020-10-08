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Maçka parkı vahşeti | Şişeli saldırgan özür diledi

Maçka Parkı’nda, sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran ve hayati tehlike yaratacak biçimde yaralayan sanık Emrah Danışman “Çok üzgünüm ve pişmanım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum" dedi. 

08 Ekim 2020 Perşembe 15:44
Maçka parkı vahşeti | Şişeli saldırgan özür diledi


Maçka parkı vahşeti | Şişeli saldırgan özür diledi

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı’nda, tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran ve hayati tehlike yaratacak biçimde yaralayan sanık Emrah Danışman hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Çok üzgünüm ve pişmanım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum" dedi. Sanık Danışman, kendisine "şişt!" denildikten sonra annesine küfür edildiğini de iddia etti.

İstanbul Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda, 11 Haziran’da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, sanık Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı. Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler’in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık Danışman, polis ekiplerince yakalanmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Danışman hakim karşısına çıktı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman ile tarafların avukatları katıldı.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Ortaokul mezunu olduğunu söyleyen sanık Danışman, ayakkabıcılık yaptığını ve aylık gelirinin 6-7 bin olduğunu kaydetti. Duruşmada savunma yapan sanık Danışman, “Olay günü ailevi sıkıntılarımdan dolayı votka alarak Maçka parkına gittim. Alkol aldım. Sonra evime doğru yürüdüğüm sırada müştekinin bana ‘şişt’ diye seslendiğini duydum.

"ŞİŞT! DEYİP ANNEME KÜFÜR ETTİ"

Sonra bana ‘anneni sinkaf ederim, şerefsiz, tacizci’ gibi sözler söyledi. Arkasından bana saldırdı. Kendimi savunmak ve korkutmak amacıyla elimdeki votka şişesini kırdım ve müştekiye doğru salladım. Öldürme niyetim yoktu. Olaydan sonra yürüyerek oradan ayrılıp evime giderken İSPARK görevlilerine Süleyman Dönmezler’in yaralı olduğunu, ambulans çağırmalarını söyledim. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP'TAN YARALAMA RAPORU İSTENDİ

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yaralanmanın hayati tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve yaralanmanın ölüme sebebiyet verip vermeyeceğine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Maçka Parkı
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