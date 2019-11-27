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Magandalar, ambulansa silahla saldırdı

Trafikte terör havası estiren magandalar İstanbul'da ambulans sürücüsye yol verme tartışması yüzünden silahlı saldırı düzenledi.

Magandalar, ambulansa silahla saldırdı

Trafikte terör havası estiren magandalar İstanbul'da ambulans sürücüsye yol verme tartışması yüzünden silahlı saldırı düzenledi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 01:03
Magandalar, ambulansa silahla saldırdı


Magandalar, ambulansa silahla saldırdı



İstanbul yollarını mesken tutan magandalar hedef büyüttü. Daha önce hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen görgüsüzlere artık silahla dolaşan magandalar eklendi. Yol verme tartışması yüzünden ambulansa silahla kurşun yağdıran magandalar kayıplara karıştı. Polis silahlı saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı inceleme yapıyor. 


Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulans şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansı kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.


Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Saldırıyı duyan vatandaşlar bu tür olayların arttığına işaret ederek verilen cezaların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu dile getiriyor.

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