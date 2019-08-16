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Magandalardan SIM kartı baskını 

Satın aldıkları SIM kartının çalışmadığı iddiasıyla ellerinde silahla telefon bayisini basan 5 maganda yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Magandalardan SIM kartı baskını 

Satın aldıkları SIM kartının çalışmadığı iddiasıyla ellerinde silahla telefon bayisini basan 5 maganda yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:36
Magandalardan SIM kartı baskını 

Magandalardan SIM kartı baskını 



Telefon bayiinden satın aldıkları SIM kartın çalışmaması yüzünden başlayan tartışma silahlı saldırıya döndü. SIM kartı çalışmadığı için telefon bayii çalışanıyla tartışan bir kişi arkadaşlarını da toplayarak dükkan bastı. İşte o haberin detayları

Ataşehir'de açılmayan SİM kart tartışması sonrası telefon bayisine baskın yapan 5 kişi, çalışanı dövdükten sonra silahla bacağından vurdu. Dehşet anları kameraya yansıdı.
Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SİM kart satın alan kişi, kart çalışmayınca bayiye telefon etti. Bayi çalışanı Atalay Y. ile SİM kartı alan kişinin tartışması büyüdü. Kart alan kişi bir süre sonra arkadaşlarıyla telefon bayisine gitti. Şüpheli ile arkadaşları Atalay Y.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. 

Kavga sırasında gruptaki bir kişi bayi çalışanı Atalay Y.'yi bacağından tabanca ile vuruldu. Yaralı halde yere yığılan genç, gruptakiler tarafından dövülmeye devam edildi. Saldırganlar olayın ardından kaçarken Atalay Y. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırı sonrası çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, 5 kişiyi yakaladı. Atalay Y.'yi vuran saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Anahtar Kelimeler:
SIM Kartı BaskınıAtaşehirTelefon Bayi
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