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Mahkeme Ensar Vakfı’na verilen araziyi geri istedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ensar Vakfı’na tahsis ettiği Urla-Zeytineli Koyu’ndaki 3’üncü derece doğal sit alanında bulunan tesislerin imar değişikliği için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

13 Aralık 2022 Salı 17:04
Mahkeme Ensar Vakfı’na verilen araziyi geri istedi


Mahkeme Ensar Vakfı’na verilen araziyi geri istedi



İzmir’in Urla ilçesindeki Zeytineli Koyu’nda yer alan ve Ensar Vakfı’na tahsis edilen doğal sit alandaki tesislerin ‘eğitim merkezi ve öğrenci yurdu’ çevrilmesine ilişkin alınan karar mahkeme tarafından durduruldu. 


TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Mimarlar Odası, yaptıkları itiraz sonucunda mahkeme yürütme durdurma kararı verdiğini duyururken, “Meslek odaları olarak kamuya ait mülklerin tarikat ve cemaatlere devir/tahsis edilmemesi, yapılan tahsislerin ivedilikle iptal edilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri yer aldı.

“YAPILAN TAHSİSLER İVEDİLİKLE GERİ ALINMALI”

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi`nin 109. maddesi uyarınca 08.10.2021 tarihinde onaylanan İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli Mahallesi, 236 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından dava açılmıştır.

Dava konusu işlemde esas olarak kamuya ait mülkün Ensar Vakfına devir/tahsis işleminin gerçekleştirilmesinin kamu yararına aykırı olduğu, mülkiyetin tahsis edilmesine ilişkin sürenin bitmesine rağmen planların onanmasının mevzuata aykırı olduğu, koruma planlarının ilgili mevzuata uygun hazırlanmadığı gerekçeleriyle dava açılmıştır.

Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu ve alınan mahkeme kararında;

Dava konusu parselin de içerisinde yer aldığı alanın, bölgenin Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan coğrafi vadi bütünlüğü ve kuzey yönündeki Zeytineli Köyü yerleşimi ile ilişkili bir alt bölge özelliği sergilediği,

Hazırlanan koruma amaçlı planların planlama alanı sınırlarının belirli coğrafi eşiklere oturtulmadan sadece belirli bir parsel baz alınarak yapıldığı,


Yapılan planlama etaplamasının içinde bulunduğu yerleşme ile ilişki kurularak yapılması gerekirken bunlara uyulmadan ve dava konusu koruma amaçlı plan sınırlarının koruma altına alınan coğrafi/fiziksel ve ekolojik alt bölge bütünlüğü dikkate alınmaksızın belirlendiği,

Yapılan müdahalenin parçacıl olduğu ve bütüncül olmadığı gerekçeleriyle dava konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının belirtilen açılardan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, ilgili mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçeleri tespit edilmiştir.

Söz konusu gerekçeler dikkate alınarak dava konusu işlemin İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2022/535 Esas, 31.10.2021 tarihli kararı ile söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Meslek odaları olarak kamuya ait mülklerin tarikat ve cemaatlere devir/tahsis edilmemesi, yapılan tahsislerin ivedilikle iptal edilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Ensar Vakfı
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