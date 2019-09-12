Mahkeme'nin Arda Turan kararına tepkiler sürüyor

Milli futbolcu Arda Turan'ın bir barda çıkardığı kavganın ardından yaşananlar mahkemeye intikal etti. Arda'nın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara gösterilen tepkilerde "adalete olan güven" vurgusu yapıldı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Arda Turan'ın ucuz kurtulduğunu belirtirken Habertürk yazarı Esin Övet ise benzer olaylarda nasıl karar alınacağını sordu. Ceza hukukçusu Prof. Vahit Bıçak da "İstinaf veya temyiz aşamasında bu haksızlık giderilebileceği gibi Adalet Bakanımız da kanun yararına bozma yoluyla konuyu Yargıtay’ın önüne getirerek adaletin tecelli etmesine katkıda bulunabilir" değerlendirmesinde bulundu

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, kararla ilgili haberi anlatırken "Arda Turan bizim yerimize manşet atmış, biz de onun yerine gol atalım" dedikten sonra "Birisinin karısını taciz etmesek de laf atabilir, kocasının burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girip sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi?" ifadeleriyle haberi anlattı. Ece Üner'in bu sözleri sosyal medyada alkış topladı.

12 YILA KADAR İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz", kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde "kasten yaralama", korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda "silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

HÜKÜM GERİYE BIRAKILDI

Mahkeme, sanık Berkay Şahin hakkında ''hakaret'' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Arda Turan'ın ise ''cinsel taciz'' suçundan beraatine, ''ruhsatsız silah taşımak''tan 10 ay, ''korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek''ten 10 ay ve ''kasten yaralama'' suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.