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Manisa'da deprem....

 Manisa'da bu akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Şubat 2020 Salı 19:57
Manisa'da deprem....

Manisa'da deprem....

   Manisa'da bu akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan deprem sonrası yapılan açıklamada “Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
ManisaDeprem
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