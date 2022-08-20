

Mardin'de de katliam gibi kaza; 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Türkiye Gaziantep'te meydana gelen kazanın acısını yaşarken, ikinci acı haber Derik'ten geldi. Derik yakınlarında meydana gelen kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Film sahnesi değil

Mardin Derik'te tırın freni patlıyor ve iki araca çarptıktan sonra kahveye giriyor.

Hayatını kaybeden iki kişi ve yaralilar var

Geçmiş olsun ???? pic.twitter.com/UfdwISmk3f — nurse ???? (@nursse_hemsre) August 20, 2022

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.



İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



