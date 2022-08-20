Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mardin'de de katliam gibi kaza; 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Son Dakika Mardin Haberi; Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada ilk gelen bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:40
Mardin'de de katliam gibi kaza; 8 ölü, çok sayıda yaralı var


Mardin'de de katliam gibi kaza; 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Türkiye Gaziantep'te meydana gelen kazanın acısını yaşarken, ikinci acı haber Derik'ten geldi. Derik yakınlarında meydana gelen kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.


İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.


 

Son Güncelleme: 20.08.2022 19:44
Anahtar Kelimeler:
MardinRderikKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de 'Halay başı kavgası' çıktı, polisler yaralandı
Kayseri'de 'Halay başı kavgası' çıktı, polisler yaralandı
Bir anda silahlar patladı | Çatışmada yaralılar var
Bir anda silahlar patladı | Çatışmada yaralılar var
Karakol saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Karakol saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Havuzun çatısı çöktü. çocuklar ölümden döndü
Havuzun çatısı çöktü. çocuklar ölümden döndü
Sinem Çiçek cinayeti | İkinci el motor alacaktı canından oldu
Sinem Çiçek cinayeti | İkinci el motor alacaktı canından oldu
Tarihi İpek Fabrikası'nda yangın | 92 yıllık fabrika kül oldu
Tarihi İpek Fabrikası'nda yangın | 92 yıllık fabrika kül oldu
Kurye, motosikletini çalan hırsızı uçarak durdurdu
Kurye, motosikletini çalan hırsızı uçarak durdurdu
Kıskanç sevgili, genç kadının kaburga kemiğini kırdı
Kıskanç sevgili, genç kadının kaburga kemiğini kırdı
TEM'de yolcu otobüsü cayır cayır yandı
TEM'de yolcu otobüsü cayır cayır yandı
İsa Uçar'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?
İsa Uçar'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim