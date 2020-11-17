Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mardin'de PKK bombacısı yakalandı | Alçılı kolda alçak tuzak

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı içinde patlayıcı madde ve bombalı saldırı eğitimi gören Suriyeli terörist Mardin'de yakalandı.

17 Kasım 2020 Salı 00:22
Mardin'de PKK bombacısı yakalandı | Alçılı kolda alçak tuzak

Mardin'de PKK bombacısı yakalandı | Alçılı kolda alçak tuzak


Terör örgütü kanlı saldırılar için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Kolları alçılı görünümlü Suriye uyruklu terörist polisin dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı. İşte o operasyonun detayları;

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.


Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye’ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Suriye uyruklu bir şüpheli Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakalandı. Şahsın sol kolunda alçı görünümünde sargılı vaziyette kamufle edilerek saklanmış patlayıcı madde, sırt çantasında şampuan kutusu içerisinde zulalanmış patlayıcı madde, ayrıca eylem yapmaya hazır vaziyette özel olarak dizayn edilmiş sırt çantasında gizli bölmelerde zulalanmış patlayıcı madde ve zaman ayarlı ateşleme tertibatının bulunduğu tespit edildi.

Olayda patlamaya hazır 1 kilo 970 gram patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
 

Son Güncelleme: 17.11.2020 00:45
Anahtar Kelimeler:
PKKBomba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cihan 2020-11-17 00:42:22

İdam gelmeli bir an önce böyle hainler bunları yapmaya cesaret edememeli.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bilgisayar oyunu yüzünden vahşet | Oyunda ölüm cinayete neden oldu
Bilgisayar oyunu yüzünden vahşet | Oyunda ölüm cinayete neden oldu
Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı
Ankara'da hastane çalışanlarına çirkin saldırı
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Sanki Uganda Esenyurt'a taşındı | Eğlence mekanları onlara kaldı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Enişteden baldızına foto montajlı şantaj tuzağı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Çürük meyvelerden meyve suyu görüntüsü mide bulandırdı
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Tarlada define bulduk mesajıyla gelen dolandırıcılık
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı
Gizli kamera koyunca ortaya çıktı | Öteki kadın, kocası çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim