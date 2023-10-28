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Markette kasiyer kıza saldıran maganda aranıyor

İstanbul Sancaktepe'de bir markette sıra bekleme yüzünden müşterilere sorun çıkaran maganda, 20 yaşındaki kasiyer kıza saldırdı, saldırgan maganda daha sonra yakalandı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:36
Markette kasiyer kıza saldıran maganda aranıyor






Markette kasiyer kıza saldıran maganda aranıyor


Kadınlara hedef alan erkek şiddeti hayatın her alanında yaygınlaşıyor. İstanbul'da bir zincir markette kasiyer olarak görev yapan Nurgül Koç (20), daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı erkeğin saldırısına uğradı. Genç kadını dakikalarca yumruklayan saldırgan kaçarak uzaklaştı.

Akıllara durgunluk veren saldırı olayı, Perşembe günü İstanbul'daki bir zincir markette saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Markette çalışan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişiyle tekrar denk denk geldi. İkili arasından tekrar tartışma çıkarken Koç saldırıya uğradı. Nurgül Koç'u dakikalarca darbeden erkek daha sonra marketten ayrıldı. O anlar ise marketteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Darbedilen Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç yaptığı paylaşımda, "20 yaşındayım. Dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nurgül Koç'un paylaştığı görüntülerde saldırgan erkeğin, tartıştığı Koç'un üzerine doğru yürüyerek genç kadını darbettiği anlar yer aldı. Saldırgan makanda polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası yakalandı.
 

Son Güncelleme: 28.10.2023 21:22
Anahtar Kelimeler:
Kasiyer KızSaldırıMarket
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