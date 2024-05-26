Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza, 10 ölü en az 39 yaralı var

Mersin-Adana yolunda zincirleme kaza, 10 ölü çok sayıda yaralı var

Türkiye akşam saatlerine girerken Mersin-Adana otoyolunda zincirleme kaza haberi ile sarsıldı.

Tarsus sınırlarında Yenice bölgesinde bir otobüs ile kamyonun çarşımsında ilk gelen bilgilere göre 10 vatandaş hayatını kaybetti. Kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışmasının hemen arkasından çok sayıda aracın da karıştığı kaza bölgesinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Feci kazada son gelen bilgiye göre, en az 36 vatandaşın yaralandı

Kazanın meydana geldiği bölgede yağış olmadığı, kazanın nedeni konusunda ise henüz bilgi yok.



TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EN AZ 10 ÖLÜ, 30 YARALI!

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."