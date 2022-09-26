Mersin’de polisevi yakınında patlama | Saldırı ve silahlı çatışma var

Edinilen ilk bilgilere göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.



Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Saldırının meydana geldiği bölgeye bir aracın geldiği, 4 kişinin indiği iddia edildi. Saldırganların ağır silahlarla düzenlediği saldırı sırasında sivillerin de yaralandığı haber veriliyor.

Saldırı sırasında 1 polis memurunun şehit olduğu iddiası henüz yetkililer tarafından teyid edilmedi. Saldırganlardan birinin kaçtığı, diğer üçünün ise çatışma bölgesinde olduğu görgü tanıkları tarafından ifade edildi.

Saldırganlardan bir kişi silahıyla birlikte sağ olarak yakalandı.

Saldırganların bıraktığı bir bomba ile kontrollü olarak patlatıldı.

Teröristlerin, silahlı saldırının ardından bindikleri aracı patlattığı iddia edildi.

Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.