Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mersin’de polisevi yakınında patlama | Saldırı ve silahlı çatışma var

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Bölgeden çelişkili haberler geliyor.

26 Eylül 2022 Pazartesi 23:38
Mersin’de polisevi yakınında patlama | Saldırı ve silahlı çatışma var

Mersin’de polisevi yakınında patlama | Saldırı ve silahlı çatışma var

Edinilen ilk bilgilere göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.


Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Saldırının meydana geldiği bölgeye bir aracın geldiği, 4 kişinin indiği iddia edildi. Saldırganların ağır silahlarla düzenlediği saldırı sırasında sivillerin de yaralandığı haber veriliyor.
Saldırı sırasında 1 polis memurunun şehit olduğu iddiası henüz yetkililer tarafından teyid edilmedi. Saldırganlardan birinin kaçtığı, diğer üçünün ise çatışma bölgesinde olduğu görgü tanıkları tarafından ifade edildi.

Saldırganlardan bir kişi silahıyla birlikte sağ olarak yakalandı. 

Saldırganların bıraktığı bir bomba ile kontrollü olarak patlatıldı.

Teröristlerin, silahlı saldırının ardından bindikleri aracı patlattığı iddia edildi.

Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Son Güncelleme: 26.09.2022 23:51
Anahtar Kelimeler:
Mersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişiyi öldürdü, 2 polis 4 kişiyi yaraladı, suçu üç harflilere attı
3 kişiyi öldürdü, 2 polis 4 kişiyi yaraladı, suçu üç harflilere attı
Ayşegül Aydın Cinayeti | Afganlı saldırganın tercümanı mahkemede yaralandı
Ayşegül Aydın Cinayeti | Afganlı saldırganın tercümanı mahkemede yaralandı
Sosyal Medya Cinayeti'nde mahkemeden ömür boyu hapis istendi
Sosyal Medya Cinayeti'nde mahkemeden ömür boyu hapis istendi
Hırsızlar soydukları evde adeta üs kurmuş
Hırsızlar soydukları evde adeta üs kurmuş
Ümraniye'de bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu
Ümraniye'de bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu
Aysun Kaplan'ın ölümü | Yurt kaydı dönüşü kazada can verdi
Aysun Kaplan'ın ölümü | Yurt kaydı dönüşü kazada can verdi
İstanbul'da polisleri yaralayan zanlı, iki kişini öldürdü
İstanbul'da polisleri yaralayan zanlı, iki kişini öldürdü
Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi
Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi
Aköz ailesi trafik canavarı kurbanı oldu
Aköz ailesi trafik canavarı kurbanı oldu
İranlı insan kaçakçısı, Tahran ajanı çıktı
İranlı insan kaçakçısı, Tahran ajanı çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim