Merve Girişmek Cinayeti | Kız arkadaşını öldürdü canına kıydı



Kadınlara yönelik şiddet sarmalının önüne bir türlü geçilemiyor. Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Sevgilisinin öldürdüğü hostes Merve Girişmek'nin cenazesi, Ankara'ya götürüldü

'da erkek arkadaşı Batuhan Canbak'ın tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan talihsiz genç kız kurtarılamadı. Sevenlerini yasa boğann ardından Merve Girişmek'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, saldırı sonrasıeden Batuhan Canbak'ın cinayeti neden işlediği ise henüz bilinmiyor.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da bir markette çalışan Batuhan Canbak, aynı gün kız arkadaşı Merve Girişmek ile konuşmaya geldi. Canbak ile Girişmek, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına 2 kez ateş etti. Yaya olarak kaçan Batuhan Canbak, 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Merve Girişmek ile Batuhan Canbak'ı hastaneye kaldırdı. Girişmek ile Canbak, hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Girişmek ile Canbak'ın cenazeleri, otopsi sonrası bugün yakınları tarafından alınıp, Ankara'ya götürüldü. Karabüklü olan Merve Girişmek'in ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Girişmek'in Ankara'da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliğine 2 ay önce Antalya'da başladığı belirtildi.



