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Metin Büyükşen, Necla Büyükşen Cinayeti | Kiralık katil öldürmüş

Metin Büşükşen ile eşi Necla Büyükşen cinayetinde gözaltına alınan 25 kişi çapraz sorguya alınırken ilk itiraflar geldi. Cinayeti kiralık katilin işlediği ortaya çıktı. Katiller yanlış eve girmiş

17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:35
Metin Büyükşen, Necla Büyükşen Cinayeti | Kiralık katil öldürmüş

Metin Büyükşen, Necla Büyükşen Cinayeti | Kiralık katil öldürmüş



Türkiye'nin gündemine Müge Anlı'nın programıyla giren Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili önceki gün gözaltına alınan 25 kişinin çapraz sorgusunda olay aydınlatıldı. Cinayeti soruşturan güvenlik güçleri ilginç detaylara ulaşırken katil zanlılarının yanlış eve girdiği öğrenildi, Konya’nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) evlerinde pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili yeniden başlatılan soruşturmada çiftin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışla vuruldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve ifadelerinde cinayeti azmettirdiklerini itiraf eden Abdullah B. ve Esra T., ise adliyeye sevk edildi. Katillerin ise arandığı öğrenildi.

Olay günü kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen'de (24) saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, başkanlığında cinayet dosyası yeniden ele alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, 13 Temmuz günü İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Bugün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

'KATİLLERİN YANLIŞ EVE GİRDİKLERİ' İDDİASI

Soruşturma kapsamında, saldırganların adresi karıştırması sonucu Büyükşen çiftinin öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu iddia kapsamında gözaltında bulunan 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T.'nin yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettikleri öğrenildi. Abdullah B. ve Esra T.'nin azmettirdiği kişilerin Büyükşen çiftinin komşusu yerine yanlış adrese gittikleri belirlendi. İfadelerin ardından cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah B. ve Esra T. saat 23.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Katil veya katillerin ise arandığı öğrenildi.

OĞLU ADLİYEDE GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

​Anne ve babasının katillerini sosyal medya ve katıldığı televizyon kanalları aracılığıyla bulmaya çalışan çiftin oğlu Osman Büyükşen de adliyeye gelerek, soruşturmayı takip etti. Osman Büyükşen çıkacak sonucu bekliyor.

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CinayetiKonyaKaratay
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