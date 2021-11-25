Metro magandasına Cumhuriyet Savcısı'ndan tarihe geçecek gerekçe



Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla "Suratını keserim senin" diyerek tehdit eden Emrah Yılmaz (32) saat 02.30 sıralarında polis operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'ye getirilen saldırganın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Yılmaz, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN SEVK YAZISI

Zanlı Emrah Yılmaz, Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Savcı Fatmagül Yörük'ün ifade alma işleminin ardından şüpheli Emrah Yılmaz, hakkında hazırladığı tutuklamaya sevk yazısında, zanlının metroya kesici aletle bindiği, yolculuk esnasında maske takma meselesiyle ilgili kimliği tespit edilemeyen bir kadınla tartıştığı, araya giren müştekileri darp edip bıçakla yaralamaya çalıştığı, yine elindeki bıçakla metro içerisindeki yolculara tehdit ve hakarette bulunup olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminin, şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini artırdığı belirtildi.

Sevk yazısında, şüphelinin yolcularla dolu vagon ve platformdan elindeki bıçağı teşhir ederek dolaşması eyleminin, "halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçuna vücut verdiğinin değerlendirildiği vurgulanan sevk yazısında, şu ifadelere yer verildi:

KADINLARIN ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKLARINA SALDIRIDIR

"Zira kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de, şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin eylemiyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" maddesini ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır."

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılığın sevk yazısında bu değerlendirmeler ışığında suçun işlendiği yer, zaman dilimi, eylemin işleniş şekli ve suçta kullanılan alet bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarından anlaşılan şüphelinin kararlılığı da gözetilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

"BANA DÖNER TEKME ATTI"

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kendisini korumak, darp ve linç edilmekten kurtulmak için bıçak çıkardığını, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını iddia etti. Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Semanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz'ın adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Tekvandocuyum ama çok korktum

Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.



Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. E.Y. isimli şüpheli gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı. E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

“Annem vardı kaçamazdım”

Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. “Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Ayrıca vatandaşlar araya girmeye çalışırken metronun güvenlik birimleri konuya müdahale etmedi. Biz onlardan da şikayetçiyiz” diye konuştu.