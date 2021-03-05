Nebahat Kurt cinayeti | Evinin önünde silahla vuruldu
İstanbul Başakşehir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan talihsiz kadın can verdi. Nebahat Kurt (40)'un katil zanlısının saldırıdan hemen sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi. Polis, şüpheli sıfatıyla, kocası Emrullah Kurt'u arıyor.
AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Haberi duyan acılı aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis kadını öldürdüğünden şüphelendiği kocasının arıyor.
Korkunç olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor.
Ortadan kaybolan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
ÖLEN KADININ KIZI VE ANNESİ AĞITLAR YAKTI
Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.