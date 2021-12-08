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Öğrenci yurdunda satırlı cinayet zanlısı tutuklandı

Üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u Antalya Kepez'de kurulu İlim ve Kültür Derneği adlı bir tarikat yurdunda satırla öldüren İhsan Güney'in şizofreni hastası olduğu ve 4 aydır kontrollerine gitmediği ortaya çıktı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:38
Öğrenci yurdunda satırlı cinayet zanlısı tutuklandı

Öğrenci yurdunda satırlı cinayet zanlısı tutuklandı


Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, bir tarikat yurdu yemekhanesinde satırla öldüren şizofreni hastası aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlının 4 aydır kontrollerine gitmediği, çok sayıda gencin bulunduğu yerleşkeye mevcut raporuna rağmen nasıl çalışma izni verildiği ise merak konusu oldu. 

ŞİZOFRENİ TANISI KONULMUŞ

Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir.

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KepezCinayetSatırlı Cinayet
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