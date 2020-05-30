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Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu

Ankara'da zor durumdaki iş çevrelerini yüksek faizle borçlandıran ve ölümle tehdit eden kişilere yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:49
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu

Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu



Aralarında bir klinik sahibinin de bulunduğu çok sayıda kişinin zor durumda olmasından istifade ederek yüksek faizle borçalandıran çete üyelerinin neden olduğu intihar polis tarafından takibe alındı. Borçlularını ölümle tehdit etmeye gelen çete üyesi iki kişi polis tarafından suç üstü yakalandı. 

 
Ankara'da, 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin intiharına, yüksek faiz karşılığında aldığı 700 bin TL'yi ödeyemeyince kendisini tehdit eden tefecilerin yol açtığı iddia edildi. E.E.'nin ölümünden sonra 4 arkadaşını da tehdit edip, 700 bin TL borca karşılık 1 milyon TL isteyen F.Ö. ve T.T. yakalanıp, tutuklandı


Başkent'te klinik sahibi T.G., çalışanları M.B. ve G.Ç. ile eczacı U.G., polise giderek iki kişinin kendilerini ölümle tehdit edip, para istedikleri ihbarında bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kentte yüksek faizle haksız kazanç elde eden F.Ö. ve T.T. olduğunu belirledi.

PARAYI ÖDEYEMEYİNCE İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin, kendilerinden şikâyetçi olan 4 kişiyle ilaç alım satımı yapan E.E.'ye yüksek faiz karşılığında 700 bin TL verdikleri öğrenildi. 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin ise 700 bin TL'yi ödemeyince F.Ö. ve T.T. tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. E.E.'nin, baskı ve tehditler üzerine bunalıma girerek intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.

700 BİN TL'YE KARŞI 1 MİLYON TL İSTEDİLER

F.Ö. ile T.T.'nin, E.E.'nin ölümünden sonra 700 bin TL borca karşılık, onun iş yaptığı 4 arkadaşından 1 milyon TL istediği ve yine ölümle tehdit ettiği belirlendi. Takibe alınan şüpheliler F.Ö. ve T.T., klinik sahibi T.G. ve çalışanlarını tehdit için gittiği iş yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö. ile T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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