Otobüs durağı tacizcisi dolandırıcılıktan yakalandı

Çok sayıda il merkezinde vatandaşları dolandıran, bazı şehirlerde ise cinsel tacizden aranan 41 yaşındaki zanlı, Bartın'da otobüs durağında genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı..



Bartın’da otobüs durağında 17 yaşındaki kıza "Gel sana 50 lira vereyim gezdireyim" diyerek tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ö. (41) gözaltına alındı. A.Ö.’nün çeşitli illerde dolandırıcık olaylarının yanı sıra Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ’Çocuğun cinsel istismar’ suçundan arandığı ortaya çıktı..

Olay, Kemerkörü Mahallesi’deki otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen genç kızın yanına yaklaşan kişi, "Gel sana 50 lira vereyim, birlikte gezelim eğlenelim" diye sözlü tacizde bulundu..

GENÇ KIZ ŞİKAYET ETTİ

Genç kız ise "Bana neden bu parayı veriyorsun, amacın nedir?" diye sordu. Bunun üzerine tacizde bulunan kişi kaçtı. Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşgalini tespit etti. A.Ö., şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

SABIKASI KABARIK

A.Ö. hakkında dolandırıcılık suçundan İstanbul, Mardin, Konya, Kayseri ve Bolu’daki mahkemeler tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hakkında ’Çocuğun cinsel istismar’ suçundan arandığı belirlendi.

