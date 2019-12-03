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Oyun oynayan çocuklara ateş açan magandayı Adli Tıp kurtardı

Henüz 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı, oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurarak yargılanan zanlıya 

Oyun oynayan çocuklara ateş açan magandayı Adli Tıp kurtardı

Henüz 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı, oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurarak yargılanan zanlıya 

03 Aralık 2019 Salı 12:11
Oyun oynayan çocuklara ateş açan magandayı Adli Tıp kurtardı

Oyun oynayan çocuklara ateş açan magandayı Adli Tıp kurtardı


İstanbul Pendik'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralan Barış Balcı'nın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi. Raporda, Hira Nur Demircan'ın vücudunda oluşan harabiyete göre sanık Barış Balcı'nın suçunun "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Balcı için "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 23 yıla kadar hapis istenmişti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hira Nur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Edinilen bilgilere göre iddianamede, şüphelinin, elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure Hira Nur Demircan'ı hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği yer aldı. İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

KURŞUN SEKEREK ÇARPMIŞ

Barış Balcı'nın, yargılandığı davaya bakan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bir önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar vermişti. Mahkemenin isteği doğrultusunda Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 6 Eylül 2019 tarihli rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Hira Nur Demircan'ın vücudundan çıkarılan saçmanın deformasyona uğradığı belirtilerek, deformasyonun saçmanın vücuda girmeden önce sert bir cisme çarpıp sekmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

SUÇ: KASTEN YARALAMA

Adli Tıp Kurumu'nun olaylarda kullanılan silahların öldürücü nitelik taşıyıp taşımadıkları yönünde bir değerlendirme yapmadığı belirtilen raporda, yaralanmanın, vücutta oluşan harabiyete göre TCK 86 (Kasten yaralama) ve TCK 87 (Nitelikli kasten yaralama) suçları kapsamında kaldığına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.
 

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