Parkta oturan gence taşlı saldırı



Adıyaman'da yorgun düşen yabancı uyruklu bir genç oturduğu parkta taşlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bir parkta oturan genç, bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Taşlı saldırıya uğrayan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir parkta dinlenmek için oturan Muhammed Abdullah R. isimli yabancı uyruklu genç, kimliği belirsiz bir grup şahsın taşlı saldırısına uğradı. Başına aldığı taş darbesi sonucu yaralanan Muhammed Abdullah R., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Abdullah R.’ye taş ile saldıran ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.