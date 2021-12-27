Pınar Bakkal'ın ölümü | Kolonya'dan mı can verdi

Sahte alkoldan can verenlerin sayısı artarken, Bursa'da geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Pınar Bakkalı'ın kolonya yüzünden hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Bursa'da babası Orhan Bakkal ile yaşayan Pınar Bakkal (42), 19 Aralık'ta aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 'Metil alkol zehirlenmesi' tanısı konulan Bakkal, yapılan müdahalelere rağmen geçen hafta cuma günü yaşamını yitirdi. Babası ölümde kolonya şüphesini dile getirdi.

Bursa'da yaşayan, 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra, Merkez Nilüfer İlçesi Çamlıcı Mahallesi'nde oturan anne ve babasının yanına yerleşti. Üç yıl önce annesini kaybeden Pınar Bakkal, iddiaya göre, içine kapandı. Sakinleştirici ilaçlar alan Bakkal, koronavirüs nedeniyle iki yıldır zorunlu kalmadıkça evden çıkmadı. 19 Aralık gecesi rahatsızlanan kızı Pınar'ın, kendisini uykudan kaldırıp, "Baba bana bir şey oluyor' dediğini söyleyen Orhan Bakkal, polise verdiği ifadesinde, "Saat 01.15 sıralarında odama gelen Pınar, 'baba ben nefes alamıyorum.

Kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Kendisine, ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle kullandığı ilaçtan almasını önerdim. O lavaboya gidince ben de ilacı alıp ona vermek istedim. Çıkmayınca, lavabonun kapısını açtığımda kızım, ağzından köpükler gelmiş şekilde yerde yatıyordu. Ambulans çağırıp kendisini Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdım. Beş gün süren tedavi sonrası öldü. Pınar, bazı günler alkol alıyordu. Son iki yıldır alkol kullandığına tanık olmadım. Yalnız, son zamanlarda evde kolonya şişeleri buluyordum. Görmesem de, içtiğini tahmin ediyordum" dedi.

'Metil alkol zehirlenmesi' tanısıyla tedavi görürken yaşamını yitiren Pınar Bakkal'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Geçen hafta cuma günü yaşamını yitiren Pınar Bakkal, cumartesi günü Kent Mezarlığı'nda annesinin yanında toprağa verildi.



