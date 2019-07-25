PKK'lı teröristler ABD hediyesi lüks aracın içinde vuruldu

Terör örgütü PKK'nın lojistikçisi Amerika Birleşik Devletleri, örgütün üst düzey yöneticilerine lüks jipler hediye ettiği ortaya çıktı... ABD'nin verdiği jiplerden ikisi, PKK'lı katillere yönelik operasyonda imha edildi..



Terör örgütü PKK'nın en büyük silah ve cephane tedarikçisi ABD yönetiminin, örgüt üst düzey yöneticilerine yüzlerce lüks jip hediye ettiği belirlendi. Bağdat ve Süleymaniye'den satın alınan lüks jiplerin, örgütün Suriye ve Irak'ta bulunan üst düzey yöneticilerine dağıtıldığını söyleyen gazeteci Çetiner Çetin geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirilen iki üst düzey PKK yöneticisinin bu jiplerin içinde vurulduğuna dikkat çekti..

STRATEJİK ORTAK MI, SİNSİ DÜŞMAN MI?



Türkiye'nin komşusu Suriye'nin topraklarında TSK'nın kuracağı güvenli bölgenin pazarlıklarını yürütürken, bir yanda eli kanlı bebek katilleriyle görüşen ABD yönetiminin Türkiye'yi yeni bir oyalama sürecinin eşiğine getirdii. Son 6 yıldır Türkiye'yi Suriye ve Irak konusunda oyalayan, Libya ve Mısır'da tuzağa düşüren ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ ile TSK'yı sinsice hırpalamaya, gücünü kırmaya çalıştı.

PKK'lı katillere Kuzey Irak (Sincar'da) verdiği koruma desteğini kaldırmak zorunda kalan Amerikan yönetiminin önce Fırat Kalkanı'nı kalleşçe sabote ettiğinen dikkat çeken güvenlik kaynakları, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'nın yaptığı dev sığınakların Amerikan askerleri tarafından tasarlandığını ve ABD işgali için hazırlandığını hatırlattı.

Son dönemde Münbiç'e yönelik muhtemel bir operasyona Wasnington yönetiminin defalarca engellemeyi başardığını belirten aynı çevreler, Irak'ta devam eden Pençe-2 Harikatı'nı engelleme girişimlerinin ise ters teptiğini belirtiyor.

ŞEHİD'İN KANI YERDE KALMADI



Erbil'de Türk konsolosluk çalışanımızı şehit eden PKK'lı katiller için suikast planlayıcılarının vurulduğunu hatırlatan Gazeteci Çetiner Çetin, PKK'lı üst düzey yöneticilere yönelik operasyondaki görüntüleri yorumladı. Çetin, PKK'lı teröristlerin vurulduğu lüks jiplerin ABD'nin örgüt yöneticilerine hediye olduğunu belirterek "ABD ile PKK arasındaki ilişkilerin ne denli derin olduğu bu görüntülerde bile gözler önüne seriliyor" dedi.

Erbil suikasti planlayıcısı teröristler MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda hava harekatıyla vurulurken, ilk harekatın Dohuk kırsalında yolda, ikinci operasyon ise Batifa kırsalında gerçekleştiği öğrenildi.

MİT ve TSK tarafından 18 ve 24 Temmuz'da Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler hava harekatıyla vuruldu. İlk operasyon Dohuk kırsalında yolda, ikinci operasyon ise Batifa kırsalında gerçekleşti. MİT, saldırıdan 1 gün sonra teröristleri takibe aldı.



OSMAN KÖSE 17 TEMMUZ'DA ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse, geçen 17 Temmuz'da Erbil'de restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edildi. MİT, bir gün sonra saldırıyı planlayan teröristleri tespit edip, takibe aldı. İlk operasyon, saldırıdan 1 gün sonra 18 Temmuz'da Duhok'ta gerçekleştirildi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Erbil'den çıkışından itibaren yerel istihbarat unsurlarının da katkısıyla takip edildi. Yerleşim yerinden uzak bir alanda araç, TSK unsurlarınca vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.

PLANYACILAR DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkinci operasyon da 6 gün sonra 24 Temmuz'da düzenlendi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Irak'ın kuzeyinde Batika kırsalında vuruldu. Operasyonlarda Osman Köse'ye yönelik suikastın 2 planlayıcısı ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Erbil'de şahit edilen diplomatımıza ilişkin polis sorgusu tamamlanan şahısların Erbil ağır ceza mahkemesine sevki başladı.

