Polise yakalınca bekçilerle alay eden gence 3 bin TL ceza

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, dur ihtarına rağmen kaçtı. Yakalanınca da mahalle bekçileriyle alay etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Aksaray’da bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan genç alay edercesine ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun? Yakalayamazdınız da komisere dua edin” diye konuşması “Pes” dedirtti.



Akıllara durgunluk veren olay Aksaray Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler sokakta gördükleri ve durumundan şüphelendikleri gence dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli geç ve bekçiler arasında kovalama yaşandı.

'KONYALI İBOCAN DEDİN Mİ HERKES TANIR'

Bekçilerin telsizden anons etmesi üzerine polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yaşanan kovalama sonucu şüpheli genç Taşpazar Mahallesi'nde bekçi ve polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde gencin Can S. (19) olduğu tespit edilirken, gencin üzerinde geniş çaplı arama yapıldı.

Yapılan sorgulama ve araştırmada, gençte herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, gencin polis ve bekçilerle diyaloğu “Pes” dedirtti. Alay edercesine polis ve bekçilere konuşan genç, hem dalga geçti, hem de cezaevindeki arkadaşlarına selam gönderdi.

Ekiplere, “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?” diyen genç, “Benim, tutuklayın beni, alın beni. E tipi kapalı cezaevine selamlar olsun. Yakalayamazdınız da komisere dua edin” dedi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına “Sen de starsın abi” diyen genç, tekrar ekiplere dönerek, “Dayı aslen ben Konyalıyım. İkametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı İbocan” diye konuştu.

Genç tekrar kendisini görüntülemek isteyen kameramana dönerek, “Ne açıklayayım abi, faili meçhul olayları mı açıklayım?” dedi. Gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.