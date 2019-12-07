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Pompalı tüfekle kahve baskını, ölü ve yaralılar var

İzmir'de kavgaya dönüşen tartışmada pompalı tüfek kullanıldı, Kahvehaneye pompalı ile ateş açtı! Ölü ve yaralılar var.

Pompalı tüfekle kahve baskını, ölü ve yaralılar var

İzmir'de kavgaya dönüşen tartışmada pompalı tüfek kullanıldı, Kahvehaneye pompalı ile ateş açtı! Ölü ve yaralılar var.

07 Aralık 2019 Cumartesi 23:36
Pompalı tüfekle kahve baskını, ölü ve yaralılar var

Pompalı tüfekle kahve baskını, ölü ve yaralılar var

İzmir'in Konak ilçesinde kahvehanede gerçekleşen pompalı tüfekli saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Akıllara durgunluk veren olay Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, U.T. isimli şahıs, husumetli olduğu öğrenilen Şaban Mustafa Buran (64) ile tartıştı. U.T., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile Şaban Mustafa Buran'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vücuduna saçmalar isabet eden Buran, kanlar içerisinde yere yığıldı. U.T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehanede oturan Ş.B. (52) ve A.T.'ye de (27) isabet etti. Çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

HASTANEDE ÖLDÜ, YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şaban Mustafa Buran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Ş.B. ve omzundan yaralanan A.T. isimli şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri Buran'ı pompalı tüfekle vurup kaçan U.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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