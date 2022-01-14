Sahte diplomalı doçent davasından tahliye çıktı

Aksaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken doçentlik belgesinin sahte olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan aldığı cezada hükmün açıklanması geri bırakan mahkeme, Laçin’in tahliyesine karar verdi.

Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Laçin iddianamedeki ifadesinde ODTÜ'den mezun olduğunu göster Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken doçentlik belgesinin sahte olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan cezada hükmün açıklanması geri bırakan mahkeme, Laçin’in tahliyesine karar verdi.

​​Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİPLOMA ÖRNEĞİNİ İNTERNETTEN ELDE ETMİŞ

Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Laçin iddianamedeki ifadesinde ODTÜ'den mezun olduğunu gösteren diplomayı kendisinin hazırladığını belirterek, ''İlk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesi’ne gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle 'ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler bölümünden doktoramı tamamladım' şeklindeki beyanım doğru değildir. 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezim de bulunmamaktadır. Doktora yapmadım. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğumu gösteren 1 Haziran 1996 tarihli diplomayı kendi imkanlarımla yaptım'' dedi.

Diploma örneğini internetten elde ettiğini belirten Laçin, ''Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var. Buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine üniversiteler arası kurul tarafından verilen 'Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir' şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım. Aksaray Üniversitesi’ne atanmamdan itibaren yaklaşık 25-30 günlük bir süre çalıştım. Bu sürede 18 bin 600 gibi bir maaş ödemesi yapıldı. Zararın tamamını karşıladım. İlk ifademde olayın paniğiyle gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

'DOÇENTLİK BELGESİNİ KENDİM HAZIRLADIM'

Zehra Zulal Atalay Laçin, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Laçin, savunmadı 6 dil bildiğini, doçentlik belgesini kendisinin hazırladığını belirterek, ''Doçentlik belgemi kendim hazırladım. Türkiye'de trafik cezam dahi yok. Hiçbir suça karışmadım. Zeynep Atalay ile farklı alanlarda çalışıyoruz. Ben ise uluslararası ilişkiler alanında çalışıyorum. Şayet bu ikisinin eserlerini bildirmiş olsaydım, alanım dışında olduğu anlaşılacaktı. Benim seçilmemi sağlayan eserler bana aittir. Bunlar yurt dışında olduğu için YÖK dokümantasyon sisteminde olmaması da normaldir. Dolayısıyla iddianamede belirtildiği şekliyle zincirleme olarak 'resmi evrakta sahtecilik' yoktur. Bu eserler bana aittir. Resmi evrak niteliğinde değildir. Üzerime atılı suçlamayı belirttiğim şekliyle kabul ederim. Emniyette verdiğim ifadeyi panik halinde verdim. O yüzden çelişkilidir” dedi.

Daha sonraki ifadelerinde gerçekleri anlattığını belirten Laçin, ''İkinci kez ifade vererek gerçeklerden bahsettim ve ikrarda bulundum. O ikrarım doğrudur. Aynen tekrar ederim. İlk defa böyle olaya karıştığım için müdafim de olmadığı için polis merkezinde ve savcılıkta çıktığımda farklı beyanlarda bulundum. Bu beyanlarımda doğru değildir. İtibar edilmemesi istiyorum. Kendime yeni müdafi atandıktan sonra ve onunla görüştükten sonra gerçekleri anlattım. Ben uzun yıllar Erbil'de öğretim görevlisi olarak çalıştım. Burada çalışırken davaya herhangi bir belgeyi sahte olarak düzenleyip de oraya vermiş değilim. Orada terör tehdidi altında kalarak ülkeme faydalı olmak adına çalıştım. 81 gündür tutukluyum. Üniversitenin zararını karşıladım'' diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Laçin'e, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası verdi. Bu cezanın hükmün açıklanması geri bırakıldı. Heyet, Laçin'e ayrıca 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verip, tahliye etti.