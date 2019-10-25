Samsum'da facia, Lüks araç iki kadını ezdi



Samsun Tekkökey'de bir yakınlarının cenaze evindeki mevlidinden evine dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman, yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yoldan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Lüks otomobilin çarptıktan sonra farkettiği kadınlar olay yerinde cansız bedenleri bulundu.



Feci kaza, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, akşam saatlerinde meydana geldi.

100 METRE İLERİDE ÜST GEÇİT VAR!

Bir yakınlarının cenazesinin mevlidinden dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yolun refüjünde bariyer bulunmayan kısmından karşıya geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Ordu'ya giden Şahin Köse yönetimindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, iki kadına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Münevver Anayol 'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre; ağır yaralanan Asibe Karaman ise ilk müdahalesi sonrasında hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Talihsiz iki kadının cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi.