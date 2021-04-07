Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sapığı köpek yakaladı, vatandaşlar meydan dayağı attı

Ormanlık alanda genç bir kadına sarkıntılık ederek tecavüz girişiminde bulunan sapığın çığlıklarını duyan Karlos adlı köpek günün kahramanı oldu

07 Nisan 2021 Çarşamba 11:09
Sapığı köpek yakaladı, vatandaşlar meydan dayağı attı

Sapığı köpek yakaladı, vatandaşlar meydan dayağı attı


Bursa'da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık, ormanlık alanda köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, 'Karlos' isimli köpek tarafından yakalanırken, çevredeki esnaf şüpheliye meydan dayağı çekti.

Kan donduran olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Doğa Parkı’nda dün meydana geldi. İddiaya göre kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi’ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D.’yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

Bu sırada Veysi Solmaz (35) ile kardeşi Murat Solmaz (30) yanlarındaki ‘Karlos’ isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi. Burada kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.’ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti. Şüpheli kaçmaya başlarken, ‘Karlos’ isimli köpek şüphelinin peşine düştü.

Otosansit Sanayi Sitesi’ne doğru kaçan şüpheli burada ‘Karlos’ tarafından yakalandı. Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ERKEKLİĞİMİZDEN UTANIYORUZ"

Olayla ilgili konuşan Veysi Solmaz ve Murat Solmaz kardeşler, "Ormanlık alanda köpeğimiz Karlos'u gezdirmeye çıktığımızda kadın çığlıkları geldiğini fark ettik. Sese doğru gittiğimizde bir kişinin, kadının üzerine çıktığını ve tecavüz etmeye çalıştığını gördük. Şüpheli bizi görünce kaçmaya başladı. Köpeğimiz Karlos dakikalarca kovaladı ve sanayide yakaladı. Burada şüpheliyi bacağından ısırıp etkisiz hale getirdi. Çevredeki esnafımız da olayı duyunca darp edip polise teslim etti. Oradaki kadın bizim yakınımız olabilirdi, çok şükür fark ettik ve geç kalmadan müdahale ettik. Yaşanabilecek en kötü şeyi yaşadı. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle erkekler yüzünden biz erkekliğimizden utanıyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.04.2021 14:59
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberiTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şükriye Bulgurcu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Şükriye Bulgurcu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Buket İlhan cinayeti | Baba ve oğlu tutuklandı
Buket İlhan cinayeti | Baba ve oğlu tutuklandı
Kadınların fotoğrafını çeken polis memuru açığa alındı
Kadınların fotoğrafını çeken polis memuru açığa alındı
Üsküdar'da eğlence partisine baskında şoke eden görüntüler
Üsküdar'da eğlence partisine baskında şoke eden görüntüler
Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma
Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma
Türkiye'yi ayağa kaldıran bıçaklı saldırıya 'Şaka' savunması
Türkiye'yi ayağa kaldıran bıçaklı saldırıya 'Şaka' savunması
Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı
Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı
Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı
Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı
Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü | İntihar etmiş
Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü | İntihar etmiş
Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest
Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim