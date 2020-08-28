Sapkın hırsızın tacizi güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Adana’da bir kişi, otobüste cep telefonunun çalındığını söyleyip, güvenlik kamerasına bakılmasını isteyince, telefonu çalan yolcunun genç bir kızı da taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı
HEM ÇALMIŞ HEM DE TACİZ ETMİŞ
Edinilen ilk bilgilere göre Kahraman A. otobüsün Adana'da indir-birdir yapmak için durduğu sırada, cep telefonunun çalındığını fark edip, durumu görevlilere bildirerek kapıların kapatılmasını istedi. Bunun üzerine firma yetkilileri otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarını izleyip hırsızı bulmak isterken Adnan Ü.'nün, uyuyan Y.U.'ya (22) elle cinsel tacizde bulunduğunu ve buzdolabına cep telefonunu gizlediğini gördü.