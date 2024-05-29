Seçil Erzan Davası | Gazetecinin telefonunu aldılar



Türkiye'yi sarsan Bancacı Seçil Erzan dolandırıcılık iddiasıyla açılan davanın bugün yapılan bölümünde, banka avukatının, bir gazetecinin telefonunu zorla almasına tepki yağdı.

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 28 kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'ın, 295 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasında devam edildi. Duruşma esnasında Denizbank'ın avukatı, gazeteciye saldırarak telefonunu gasp etti. Gazeteci, avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.



Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da olduğu 28 kişiyi, 'yüksek getirili gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan İle Ali Yörük, jandarma eşliğinde getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

FATİH TERİM DE MAĞDUR OLDU

Denizbank'ın üst düzey yöneticileri ile çalışanlarının tanık olarak dinlendiği davada Fatih Terim'in kaybolan 3 milyon dolar nedeniyle şikayetçi olduğu ve yeni bir iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianame, birleştirme talebiyle davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Denizbank çalışanları ile yöneticilerinden dinlenemeyen tanıkların dinlenmeleri için duruşmayı 31 Mayıs Cuma gününe erteledi.

DENİZBANK'IN AVUKATINDAN GAZETECİYE TEHDİT

Duruşma esnasında bir gazeteci beyanda bulunan tanığa, beyanı bittikten sonra soyadını sordu. İzleyici tarafında oturan Denizbank’ın Kübra K. isimli avukatı, gazeteciye ‘tanığın adını soyadını soramayacağını’ söyledi. Bunun üzerine salondaki başka bir avukat ise Kübra K.'ye hitaben ‘bunun suç olmadığını’ söyleyince Kübra K., isimli avukat, hem meslektaşı hem de gazeteciyle tartışmaya devam etti. Mahkeme başkanı, Denizbank'ın avukatı Kübra K.'nin duruşma düzenini bozması nedeniyle avukat K. dahil tüm izleyicileri ve basın mensuplarını duruşma salonundan çıkardı.

MAHKEME ÖNÜNDE GAZETECİNİN TELEFONUNU GASP ETTİ

Mahkeme dışında da gazeteciyle tartışmaya devam eden avukat Kübra K., gazeteciye hakaret edip üzerine doğru yürümeye başladı. Gazeteci ise kendisine karşı gerçekleşen saldırıyı kayda almak için cep telefonuyla video çekmeye başladı. Bunu gören banka avukatı Kübra K., gazeteciye saldırarak telefonunu gasp edip, parmak sallayarak 'geri zekalı' şeklinde hakaret etti.

Gazeteci, bunun üzerine adliyenin içerisindeki polis karakoluna giderek saldırgan avukattan şikayetçi oldu. Avukat, ifade vermek üzere polis eşliğinde nöbetçi savcıya götürüldü.