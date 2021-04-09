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Sedat Peker suç örgütüne 5 ilde operasyon

İstanbul polisi 5 ilde eş zamanlı olarak başlattığı operasyonda Sedat Peker ve adamlarına yönelik gözaltı işlemleri başlattı.

09 Nisan 2021 Cuma 09:15
Sedat Peker suç örgütüne 5 ilde operasyon


Sedat Peker suç örgütüne 5 ilde operasyon



Son dakika haberi, Türkiye genelinde 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. Operasyonun gerekçesi henüz açıklanmadı.


İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 49 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Sabah saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 63 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 49 kişi gözaltına alındı.

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