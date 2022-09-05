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Sevgili gibi girdikleri evleri soydular, İstanbul'da yakalandılar

Marmara Bölgesi'nde çok sayıda şehirde sevgili gibi girdikleri evlerin kapı kilitlerini bozarak soygun yapan hırsızlık çetesi İstanbul'da yakalandı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 09:44
Sevgili gibi girdikleri evleri soydular, İstanbul'da yakalandılar


Sevgili gibi girdikleri evleri soydular, İstanbul'da yakalandılar


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde 3 adreste evlerin kapı kilit göbeklerini kırarak yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da 7, Yalova'da da 1 evden aynı şekilde hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Hırsızlıkların, 3 erkek 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polisler, şüphelilerin hırsızlık sırasında şık giyinip, çevreye sevgili ve yeni evli izlenimi vererek apartmanlara girdiğini tespit etti.

Şüphelilerin geldikleri aracın plakasını ise internet üzerinde satışa konulan araçların plakalarının sahtesini yaptırarak taktıkları ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

85 adresten alınan güvenlik kamerasında araçların renk ve modellerini belirleyen ekipler, Plaka Takip Sistemi'ni de kullanarak 35 bin aracı tarayarak şüphelilerin bulundukları İstanbul?daki adreslerine özel harekat timleri destekli operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda M.E., E.O., Y.B. ile kadın şüpheliler O.Ü., F.E. ve D.D. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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SoygunBursaHırsızlık çetesi
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