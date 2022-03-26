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Siirt'te Picasso tablosu için operasyon

Siirt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri kentte yürüttüğü çalışmalar sonucu ünlü ressam Pablo Picasso'nun çizdiği düşünülen bir nü yağlı boya resmi ele geçirdi.

26 Mart 2022 Cumartesi 18:02
Siirt'te Picasso tablosu için operasyon

Siirt'te Picasso tablosu için operasyon

Siirt Polisi tarafından yapılan operasyonda, son yüz yıla damgasını vuran ünlü ressam Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen yağlı boya tablo ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri kentte yürüttüğü çalışmalar sonucu ünlü ressam Pablo Picasso'nun çizdiği düşünülen bir nü yağlı boya resmi ele geçirdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen tablonun ele geçirildi duyuruldu. Konu ile ilgili iki kişinin gözaltına alındığını olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Siirt Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabında yapılan açıklama şöyle:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin çalışmaları neticesi tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ‘Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo’ ele geçirilmiştir."

PİCASSO KİMDİR?

Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerinden olan Picasso 1881-1973 arasında yaşadı.


 

Anahtar Kelimeler:
SiirtPicasso
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