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Sıla Akgül'ün ölümü | Liseli genç kız kazada can verdi

Muğla Menteşe ilçesinde meydana gelen feci kazada, lise öğrencisi genç kız, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 13:16
Sıla Akgül'ün ölümü | Liseli genç kız kazada can verdi

Sıla Akgül'ün ölümü | Liseli genç kız kazada can verdi

Liseli genç kız, karşıdan karşıya geçtiği sırada bir otomobilin çarpması sonucu can verdi. Muğla'da, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Sıla Akgül, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Sıla, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Muğla'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Sıla Akgül (15) hayatını kaybetti.

Kaza, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Y. (29) idaresindeki otomobil, Muğla-Aydın karayolunda seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kız Meslek Lisesi öğrencisi Sıla Akgül'e çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla kaza yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, ambulans ile Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sıla Akgül, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


 

Anahtar Kelimeler:
KazaMuğlaMenteşe
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