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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş | Beni de öldürecekler

Türkiye'yi sarsan Sinan Ateş suikastinin ardından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianameye tepkiler devam ederken, Ateş'in gözü yaşlı eşi 'Beni de öldürecekler haberiniz olsun' dedi

18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:28
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş | Beni de öldürecekler






Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş | Beni de öldürecekler


Gazeteci Fatih Altaylı'ya önemli açıklamalarda bulunan Ayşe Ateş kendisine yönelik ölüm tehditleri geldiğini belirterek  "Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” dedi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş eşinin öldürülmesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilgisinin bulunup bulunmadığına dair açıklamalarda bulundu. 

Ateş yaptığı açıklamada ''Olaydan hemen önce Sinan yine bir girişimde bulundu. Devlet Bahçeli'yi aradı. Tabii ki özel kalemi Murat Çeliker ‘Git seni abin kurtarsın’ deyip telefonu suratına kapattı. Abisi İsmet Büyükataman da bütün bu cinayet hazırlıkları yapılırken hiçbir girişimde bulunmadı'' ifadelerini kullandı. 

"BAHÇELİ'YE DOĞRU AKTARILMADI"

Cinayet işlenmeden önce MHP içerisinde herkesin bildiğini söyleyen Ataş ''Bütün MHP biliyordu ama Devlet Bahçeli'ye doğru aktarılmadı. Şöyle iddialar vardı Devlet Bahçeli'yi koruyor mu kolluyor mu diye. Hayır Devlet Bahçeli kimseyi öldürtmez. Bu Devlet Bahçeli'nin tarzı değildir. Cinayet emrini Bahçeli'nin verdiğine, beni buna kimse ikna edemez. Ancak bu cinayetin işleneceğini herkes biliyordu. Yanlarında bu cinayetin organizasyonu yapılırken seslerini çıkarmadılar. Ne için koltuklarının bekası için'' ifadelerini kullandı. 

"BENİ DE ÖLDÜRECEKLER"

Fatih Altaylı’ya konuk olan Ateş, programda kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” dedi. 

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