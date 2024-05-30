Smart Trade Coin yalanıyla 1 milyan dolarlık vurgun





Türkiye genelinde binlerce kişiyi, saadet zinciri yoluyla dolandıran Ankara merkezli 21 ilde çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunda bulunanlara yönelik düzenlenen Sibergöz-42 operasyonlarında, 1 milyar dolar haksız kazanç ettiği belirlenen 127 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet, 30.12.2024 tarihinde 'İki yıldır adalet arıyorlar: Binlerce yurttaşı dolandıran kripto para şirketi için henüz bir iddianame dahi hazırlanmadı' başlığı ile söz konusu dolandırıcılığı gündeme getirmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da Sibergöz-42 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.



‘SMART TRADE COIN’ OPERASYONU

Sanal suçlara karşı 'Siber Vatan'da çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturan, uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı"

Yerlikaya, operasyonlarda 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı.

AŞKIM KAPIŞMAK DA GÖZALTINA ALINDI

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kapışmak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yazar Aşkım Kapışmak’ın, Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları kapsamında İstanbul’da gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak’ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.