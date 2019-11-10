Su kuyusuna düşen adam son anda kurtuldu

Su kuyusunda mahsur kaldı, cep telefonu ile kurtuldu





112 acil servisi arayan bir vatandaş, düştüğü su kuyusundan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Talihsiz adamın kurtarma görüntülerinde çektiği acı yüzünden okunuyordu.

Denizli’de yaklaşık 15 metre derinliğinde ki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım isteyince kurtarıldı.

Denizli’de yaklaşık 15 metre derinliğinde ki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım isteyince kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışarak kurdukları halat sistemi ile Alişan Y.’yi düştüğü kuyudan çıkardı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve kırıklarının olduğu öğrenilen Alişan Y., ardından ambulans ile Denizli devlet Hastanesi’ne götürüldü.



