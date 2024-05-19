Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sultanahmet'te Atatürk'süz, içinde Türk geçmeyen 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bakanlığı içinde Atatürk olmayan 19 Mayıs törenleri düzenledi. Ne Samsun, ne Bandırma Vapuru, ne Milli Kurtuluş Savaşı ne de Kurtuluş Savaşı'na uzanan büyük yürüyüşten bahseden olmadı. 

19 Mayıs 2024 Pazar 17:18
Sultanahmet'te Atatürk'süz, içinde Türk geçmeyen 19 Mayıs 






Sultanahmet'te Atatürk'süz, içinde Türk geçmeyen 19 Mayıs 


Resmi kurumların Atatürk'e yönelik 'Örtme' karartma anmama geleneği bu yıl da değişmedi. İçinde 'Türk' adı geçmeyen, adı sadece resmi bayramın içinde geçen Atatürk'ün anılmadığı, fotoğraf ve görselinin hiç yer almadığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı plastik oyuncaklarla kutlanmaya çalışıldı. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılım beklenen düzeyde olmazken, bakanlığın resmi açıklamasına göre turistler de festivali ilgiyle izlemiş.

NE TÜRK VAR NE DE ATATÜRK VAR


Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı meydanlarda anmak istedi. Sadece bayramın içinde geçen Atatürk'ün adı yerine masa tenisi, dart, bilek güreşi, penaltı atma, badminton, langırt, şişme oyunlarla festival düzenlendi. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde gençlik ve spor festivalleriyle 81 ilde kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs'ta kent meydanlarında "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gençlik ve Spor Festivalleri”ne ilgi büyüktü. 

81 İlin Meydanlarında Yüzlerce Etkinlik Gerçekleşti

Gün boyu süren festival kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde çeşitli etkinlikler organize edildi.  Mini golf, masa tenisi, dart, bilek güreşi, curling, penaltı alanı, 3x3 basketbol, okçuluk, bisiklet, badminton, canlı langırt, şişme oyun parkurları, oryantiring gibi spor etkinlikleri şehir meydanlarında gençlerle buluştu. Sadece gençlerin değil,  7’den 70’e tüm vatandaşların katılımına açık olan festival yoğun ilgi gördü. 

Sultanahmet’te Gerçekleşen Etkinlikleri Turistler de İlgiyle İzledi

İstanbul'un tarihi merkezi Sultanahmet Meydanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla dolup taştı. "Gençlik ve Spor Festivalleri"nin İstanbul ayağı kapsamında düzenlenen etkinlikler, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sultanahmet’teki etkinlikler ‘Ata’ya Saygı’ bisiklet turu ile başladı. Gencinden yaşlısına yüzlerce bisikletli Sultanahmet’ten Dolmabahçe’ye kadar pedal çevirdi. Bisiklet turunun  startı verilirken yerli ve yabancı turistler ellerinde Türk bayraklarıyla günün coşkusuna katıldılar. Gün boyu devam eden programda; gösteriler, spor müsabakaları ve konserler yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, gençler coşkulu bir şekilde eğlendi. Başkent Ankara’da da yine üç farklı alanda kurulan etkinliklerde binlerce Ankaralı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gün boyu birbirinden eğlenceli etkinliklere katılma imkânı buldu.

Hareketlilik Farkındalığı Oluşturuldu

Gençlik ve spor festivalleri ile Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Osman Aşkın BAK tarafından ilan edilen ‘’Hareketlilik’’ yılına da vurgu yapıldı. Türkiye’nin her köşesinde gençlerin ve vatandaşların etkinliklere bizzat katılmalarını sağlamak hedefiyle gerçekleşen organizasyonda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken spor etkinlikleriyle de hareketli bir yıl için farkındalık oluşturuldu. 

Yarışmalar ve Sporcu Gösterileriyle Kapsamlı Etkinlikler Gerçekleşti

Festival boyunca günün anlam ve önemini yansıtan çeşitli yarışmalar, sporcu gösterileri, çocuk etkinlik alanları gibi birçok faaliyet gerçekleşti. Festival kapsamında Anadolu’nun tüm illerinde gençlik merkezlerinde gençler tarafından yapılan ürün ve eserler de meydanlarda vatandaşlarla buluştu.

Son Güncelleme: 19.05.2024 22:25
Anahtar Kelimeler:
SultanahmetAtatürk19 Mayıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ta 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi
Zonguldak'ta 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi
Özel hastaneden, 112 Acil Sağlık Personeline küstah tavır 
Özel hastaneden, 112 Acil Sağlık Personeline küstah tavır 
Tokat Erbaa'da patlama oldu, 7 kişi yaralandı
Tokat Erbaa'da patlama oldu, 7 kişi yaralandı
Şeriat mitinglerine göz yuman bakanlık bu işe çok alındı
Şeriat mitinglerine göz yuman bakanlık bu işe çok alındı
Kaçırdılar, şiddet uyguladılar, gasp ettiler
Kaçırdılar, şiddet uyguladılar, gasp ettiler
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş | Beni de öldürecekler
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş | Beni de öldürecekler
Hemşire Selen Bilgin'in ölümü | Cinayet mi? İhmal mi?
Hemşire Selen Bilgin'in ölümü | Cinayet mi? İhmal mi?
Motosikletli magandalar ateş açarak kaçtı
Motosikletli magandalar ateş açarak kaçtı
Trakya'da kaçak göçmenlere operasyon
Trakya'da kaçak göçmenlere operasyon
Ankara'da 4 emniyet görevlisine gözaltı
Ankara'da 4 emniyet görevlisine gözaltı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim