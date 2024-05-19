Sultanahmet'te Atatürk'süz, içinde Türk geçmeyen 19 Mayıs



Resmi kurumların Atatürk'e yönelik 'Örtme' karartma anmama geleneği bu yıl da değişmedi. İçinde 'Türk' adı geçmeyen, adı sadece resmi bayramın içinde geçen Atatürk'ün anılmadığı, fotoğraf ve görselinin hiç yer almadığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı plastik oyuncaklarla kutlanmaya çalışıldı. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılım beklenen düzeyde olmazken, bakanlığın resmi açıklamasına göre turistler de festivali ilgiyle izlemiş.

NE TÜRK VAR NE DE ATATÜRK VAR



Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı meydanlarda anmak istedi. Sadece bayramın içinde geçen Atatürk'ün adı yerine masa tenisi, dart, bilek güreşi, penaltı atma, badminton, langırt, şişme oyunlarla festival düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde gençlik ve spor festivalleriyle 81 ilde kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs'ta kent meydanlarında "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gençlik ve Spor Festivalleri”ne ilgi büyüktü.

81 İlin Meydanlarında Yüzlerce Etkinlik Gerçekleşti

Gün boyu süren festival kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde çeşitli etkinlikler organize edildi. Mini golf, masa tenisi, dart, bilek güreşi, curling, penaltı alanı, 3x3 basketbol, okçuluk, bisiklet, badminton, canlı langırt, şişme oyun parkurları, oryantiring gibi spor etkinlikleri şehir meydanlarında gençlerle buluştu. Sadece gençlerin değil, 7’den 70’e tüm vatandaşların katılımına açık olan festival yoğun ilgi gördü.

Sultanahmet’te Gerçekleşen Etkinlikleri Turistler de İlgiyle İzledi

İstanbul'un tarihi merkezi Sultanahmet Meydanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla dolup taştı. "Gençlik ve Spor Festivalleri"nin İstanbul ayağı kapsamında düzenlenen etkinlikler, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sultanahmet’teki etkinlikler ‘Ata’ya Saygı’ bisiklet turu ile başladı. Gencinden yaşlısına yüzlerce bisikletli Sultanahmet’ten Dolmabahçe’ye kadar pedal çevirdi. Bisiklet turunun startı verilirken yerli ve yabancı turistler ellerinde Türk bayraklarıyla günün coşkusuna katıldılar. Gün boyu devam eden programda; gösteriler, spor müsabakaları ve konserler yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, gençler coşkulu bir şekilde eğlendi. Başkent Ankara’da da yine üç farklı alanda kurulan etkinliklerde binlerce Ankaralı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gün boyu birbirinden eğlenceli etkinliklere katılma imkânı buldu.

Hareketlilik Farkındalığı Oluşturuldu

Gençlik ve spor festivalleri ile Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Osman Aşkın BAK tarafından ilan edilen ‘’Hareketlilik’’ yılına da vurgu yapıldı. Türkiye’nin her köşesinde gençlerin ve vatandaşların etkinliklere bizzat katılmalarını sağlamak hedefiyle gerçekleşen organizasyonda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken spor etkinlikleriyle de hareketli bir yıl için farkındalık oluşturuldu.

Yarışmalar ve Sporcu Gösterileriyle Kapsamlı Etkinlikler Gerçekleşti

Festival boyunca günün anlam ve önemini yansıtan çeşitli yarışmalar, sporcu gösterileri, çocuk etkinlik alanları gibi birçok faaliyet gerçekleşti. Festival kapsamında Anadolu’nun tüm illerinde gençlik merkezlerinde gençler tarafından yapılan ürün ve eserler de meydanlarda vatandaşlarla buluştu.