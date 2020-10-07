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Tacizci sapık, polisi görünce sağır dilsiz numarası yaptı

Daha önce cinsel taciz suçundan hüküm giyen Ebubekir Ö. adlı zanlı, bu kez Darıca'da 15 yaşındaki kız çocuğuna sarkıntılık etti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:55
Tacizci sapık, polisi görünce sağır dilsiz numarası yaptı


Tacizci sapık, polisi görünce sağır dilsiz numarası yaptı



15 yaşındaki kız çocuğuna elle sarkıntılık yapan tacizciyi vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti. 


Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İlçede, 15 yaşındaki bir kıza elle tacizde bulunan Ebubekir Ö. (39), vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polisi karşısında görünce sağır ve dilsiz numarası yapan Ebubekir Ö., bir süre sonra suçunu itiraf etti


Ebubekir Ö. polisleri görünce sağır ve dilsiz numarası yapmayı çalıştı. Bir süre sonra dili çözülen Ebubekir Ö.’nün yaptığından pişman olduğu ve her şeyin bir anda geliştiğini söylediği öğrenildi.

Ebubekir Ö.’nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Ebubekir Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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