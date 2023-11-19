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Tarlabaşı'nda kalemli cinayet zanlısı tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda börekçi dükkanı önünde su şisesi yüzünden tartıştığı şahsı elindeki kalemle öldüren Derviş K, tutuklandı.

19 Kasım 2023 Pazar 00:04
Tarlabaşı'nda kalemli cinayet zanlısı tutuklandı






Tarlabaşı'nda kalemli cinayet zanlısı tutuklandı


Beyoğlu'nda börekçi dükkanında çalışan Derviş K., iddiaya göre işyerine ait araca şişe fırlatan Engin Yalçın'ın alnına kalem saplayıp yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yalçın, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Kasım Cuma günü saat 08:00 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı Bulvarı'nda iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan Engin Yalçın (43) biten şişeyi, börekçi dükkanına ait park halindeki araca attı. 


ALNINA KALEM SAPLADIĞI ADAM ÖLDÜ

Olayı gören börekçi çalışanı Derviş K. (21) kaldırımda oturan 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Engin Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K. elindeki kalemi Engin Yalçın'ın alnına sapladı. 

ÖNCE SERBEST KALDI YARALADIĞI KİŞİ HASTANEDE ÖLÜNCE TUTUKLANDI

Engin Yalçın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Derviş K. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Derviş K., Engin Yalçın'ın olaydan 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetmesi üzerine savcı talimatıyla polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan işlem yapılan Derviş K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Derviş K.'nın Engin Yalçın'ın alnına kalem sapladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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TarlabaşıCinayetKalemli Cinayet
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