Tekirdağ Saray'da kaza, 5 can kaybı var



Tekirdağ'ın Saray ilçesi yakınlarında TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, gelen ilk bilgilere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Feci kaza, sabah 10.30 sıralarında Saray-Çerkezköy ilçesi kara yolunda meydana geldi.

Çerkezköy yönüne giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 34 BGE 76 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.