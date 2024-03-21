Tekirdağ Saray'da kaza, 5 can kaybı var
Tekirdağ'ın Saray ilçesi yakınlarında TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, gelen ilk bilgilere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Feci kaza, sabah 10.30 sıralarında Saray-Çerkezköy ilçesi kara yolunda meydana geldi.
Çerkezköy yönüne giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 34 BGE 76 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.