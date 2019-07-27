Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683

Terör örgütüne katılmaya gidiyorlardı, son anda yakalandı

Terör örgütü PKK'ya büyük şehirlerde eleman devşiren 2 kişi, tuzağına düşürdüğü 4 genci dağ kadrosuna teslim etmek üzereyken yakalandı.

Terör örgütüne katılmaya gidiyorlardı, son anda yakalandı

Terör örgütü PKK'ya büyük şehirlerde eleman devşiren 2 kişi, tuzağına düşürdüğü 4 genci dağ kadrosuna teslim etmek üzereyken yakalandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:14
Terör örgütüne katılmaya gidiyorlardı, son anda yakalandı

Terör örgütüne katılmaya gidiyorlardı, son anda yakalandı

Terör örgütü PKK'nın dağ yapılanmasına elaman kazandırmaya çalışan büyükşehirlerdeki işbirlikçiler, ağlarına düşürdüğü gençleri terör batağına sürüklerken son anda yakalandı.

 

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir yapılanması tarafından kırsal alana katılım yaptırılmak istenen 4 kişi ile bu şahısların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 2 işbirlikçi şahsa yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası, şahısların kırsal alana katılım yapmak üzere yola çıktıkları anda itibaren polis ekiplerince saniye saniye izlendi.


Teknik ve fiziki çalışmalarla birlikte 23 Temmuz günü Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonla 6 şahıs kırsala gidecekken yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve araç aramasında; kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
VanTerörIşbirliçiPKKElemanOperasyonSon Dakika HaberlerPKK/KCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız kaçırma kan davasına döndü, 2 polis şehit 6 ölü var
Kız kaçırma kan davasına döndü, 2 polis şehit 6 ölü var
PKK'lı teröristler ABD hediyesi lüks aracın içinde vuruldu
PKK'lı teröristler ABD hediyesi lüks aracın içinde vuruldu
Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi
Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi
Eski koca dehşeti | Evinin önünde ölüm tuzağı kurmuş
Eski koca dehşeti | Evinin önünde ölüm tuzağı kurmuş
Maganda taksici, Filistinli sevgilisini yolda sürükledi
Maganda taksici, Filistinli sevgilisini yolda sürükledi
Bağımlı genç annesinin feryadı | Öldüyse şeker dağıtacağım
Bağımlı genç annesinin feryadı | Öldüyse şeker dağıtacağım
Gülen Pamukçu cinayeti'nde tanıklar konuştu
Gülen Pamukçu cinayeti'nde tanıklar konuştu
Kopyacı katil | Ceren Damar'ın katiline en ağır müebbet
Kopyacı katil | Ceren Damar'ın katiline en ağır müebbet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort