Terör örgütüne katılmaya gidiyorlardı, son anda yakalandı

Terör örgütü PKK'nın dağ yapılanmasına elaman kazandırmaya çalışan büyükşehirlerdeki işbirlikçiler, ağlarına düşürdüğü gençleri terör batağına sürüklerken son anda yakalandı.

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir yapılanması tarafından kırsal alana katılım yaptırılmak istenen 4 kişi ile bu şahısların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 2 işbirlikçi şahsa yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası, şahısların kırsal alana katılım yapmak üzere yola çıktıkları anda itibaren polis ekiplerince saniye saniye izlendi.



Teknik ve fiziki çalışmalarla birlikte 23 Temmuz günü Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonla 6 şahıs kırsala gidecekken yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve araç aramasında; kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.