Tokat Erbaa'da patlama oldu, 7 kişi yaralandı

Tokat Erbaa'da jandarmanın gittiği ihbar bölgesinde evde patlama meydana geldi. 5 asker 2 sivil yaralanırken, patlamanın kaynağı açıklanmadı.

Akıllara durgunluk veren olay saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.



ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'TERÖR SALDIRISI DEĞİL'

Hastanede yaralıları ziyaret eden AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise "Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU; 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin isimleri belli oldu.

Olayda yaralananların isimlerinin Ahmet Karaçoban (63), Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamanın ilk bulgulara göre aileler arası husumetten kaynaklandığının anlaşıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personeli ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de olay yerinde incelemede bulundu.