Tosuncuk Türkiye'ye geliyor | Mehmet Aydın elçiliğe sığında



Hakkında 75 bin yıla kadar hapis cezası istenen Çiftlik Bank kurucusu ünlü dolandırıcı Mehmet aydın, Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na sığınarak 'Ülkeme geri dönmek istiyorum' dedi.



İnternette kurduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık organizasyonuna imza atan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu. Mehmet Aydın mağdurlarının açtığı zincirleme davada toplam 75 bin yıl hapis cezası isteniyordu.

İşte o haberin detayları;

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın Mart 2018’de yurtdışına kaçtı. 4’ü firari 20 kişiyle birlikte yargılanan dün de Türkiye saatiyle saat 03.00’te Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın’ın, Türkiye’ye getirileceği ve sorgulanıp tutuklanacağı belirtildi.

Mehmet Aydın 500 milyon TL’yi aşkın parayla firar etti. SPK raporlarına göre 77 bini aşkın kişi mağdur olmuştu ve 511 milyon liralık vurgun vardı.

ÜÇ FARKLI İDDİA VAR!

Aydın, teslim olmadan kısa süre önce yayınladığı videoda, ‘Ben de mağdurum’ dedi. Peki neden teslim oldu? Bu konuda çeşitli yorumlar var.

Bu konudaki ilk değerlendirme ‘Parası bitti’ şeklinde. Hem saklanmak hem de alıştığı lüks yaşantıyı devam ettirmek için bol para harcamak zorunda kaldı. Bir süre sonra da bu külfeti kaldıramayacak hale geldi.

Bununla bağlantılı bir başka değerlendirme de firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunalmış olması. Aydın’ı takip eden güvenlik birimlerine göre, Aydın yakalanmamak için mafyavari gruplardan destek alıyordu. Bu gruplar bir taraftan onun saklanmasına yardım ederken diğer taraftan da peşine düşecek mafya gruplarına karşı da koruma sağlıyordu. Ayrıca Aydın bazı resmi görevlilere rüşvet de veriyordu. Bu durumun maliyeti ve beraberinde getirdiği stres de artık taşıyamadığı bir hale geldi. O yüzden çareyi teslim olmakta buldu.

TESLİM OLMAK İÇİN NEDEN KONSOLOSLUĞU SEÇTİ?

Bir başka uzman değerlendirmesine göre de, Mehmet Aydın kaçırdığı paralarla bitcoin yatırımı yapıyordu. Zaten dosyada birlikte hareket ettiği adamlarının ifadelerinde ve diğer tespitlerde de Aydın’ın coin piyasasıyla yakından ilgili olduğu belirtiliyor. 18 Mart 2018’de yurtdışına çıktığında bir bitcoin 6 bin dolardı. Bir dönem 64 bin dolara kadar yükseldi. Aydın milyonlarca doları yurtdışına kaçırıp bitcoin’e yatırdıysa şimdi elinde kaçırdığı paradan kat kat fazlası var. Mağdurların parasını ödeyebilir.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Mehmet Aydın’ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili küçük bir ‘kriz’ de yaşanıyor. Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de ‘mütekabiliyet’ esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye’ye teslim edilmek istiyor. Türk makamları bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Mehmet Aydın, konsolosluğa gitmek yerine doğrudan havaalanına gidip Türkiye’ye gelmek isteseydi, hakkında kırmızı bülten olduğu için hemen yakalanabilecekti.

75 BİN 260 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Çiftlik Bank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, firariler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur dahil 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Başsavcılık, Mehmet Aydın ve 17 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık ve ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’tan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istedi.

Dava kapsamında tutuklu sanık bulunmazken, akıllara Aydın'ın geçtiğimiz yıl gündeme gelen aftan yararlanıp yararlanmayacağı ve tutuklanması durumunda cezaevinde ne kadar kalacağı merak konusu oldu.

İNFAZ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLECEK

Sözcü Gazetesi'nden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, avukat Mehmet Zengin, Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın infaz indirimden faydalanabileceğini belirtti. Zengin, “Mehmet Aydın'ın işlediği suçlar, binlerce mağdura karşı dolandırıcılık suçu. Dolandırıcılık suçu da infaz indiriminin içerisinde. Aynı zamanda örgüt yöneticisi olarak da yargılanması söz konusu olacak” diye konuştu.

Zengin, “Binlerce yıl hapis cezasından bahsediliyor. Binlerce yıllık hapis cezasının yatarı binlerce yıl değil aslında. TCK ve İnfaz Kanunu bağlamında yatılabilecek maksimum miktarlar var. İnfaz Kanunu 107/4-e uyarınca maksimum 32 yıl olacak. Ancak bu suç tipleri sık sık yeni infaz veya af indirimlerine de konu oluyor. Elbet kahin değiliz ama uzak olmayan bir gelecekte yeni indirimler de söz konusu olup, bu sürenin iyice düşeceğini öngörmek zor değil.” dedi.

Hukuk davalarının da gündeme gelebileceğine vurgu yapan Zengin Mehmet Aydın’ın mağdurlara parayı ödemesi durumunda etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini ve cezasında bundan dolayı da indirime gidilebileceğini söyledi.