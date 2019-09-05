Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100077
ALTIN
281.397
DOLAR
5.6600
STERLİN
6.9317
EURO
6.2389

Trafikte sözlü tartışma silahlı kovalamaya döndü

Trafikte sözlü tartışmanın ardından silahlar çekildi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araca kurşun yağdıran magandalar kaçtı. Saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Trafikte sözlü tartışma silahlı kovalamaya döndü

Trafikte sözlü tartışmanın ardından silahlar çekildi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araca kurşun yağdıran magandalar kaçtı. Saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:31
Trafikte sözlü tartışma silahlı kovalamaya döndü

Trafikte sözlü tartışma silahlı kovalamaya döndü


Trafik kavgası silahlı saldırıya döndü. İstanbul’un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi, İdealtepe Yolu Sokak’ta akşam saatlerinde çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine otomobil ile kaçan şahısları kovalayan silahlı kişi ya da kişiler üç kişinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı..


Maltepe ilçesi, Aydınevler Mahallesi, İdealtepe Yolu Sokak’ta gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak için otomobile binen Murat Karakaya, Erdal Karakaya ve Ahmet Altınay’ı kovalayan silahlı kişi ya da kişiler otomobilin sağ ön tekerleğini patlattılar.


Bir süre patlak tekerleğin üzerinde gittiği tahmin edilen otomobile tahmini dört kurşun isabet ettiren saldırganlar, Murat Karakaya’yı ağır yaraladı. Araç içerisinde bulunan diğer iki kişi hafif yaralanırken ağır yaralı olan Karakaya, aracın durduğu Zümrütevler Mahallesi, Başöğretmen Caddesi’nde bulunan piyasa taksisi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hafif yaralı olan iki kişiyi ise olay yerine gelen ambulans ekipleri aynı hastaneye götürdü.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri araç çevresinde ve içerisinde detaylı incelemesini yaparken polis, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Trafikte Silahlı SaldırıTrafik KavgasıMaltepeAydınevler Mahallesiİdealtepe Yolu Sokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada can verdi...
Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada can verdi...
Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya gitti, 21 gündür kayıp
Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya gitti, 21 gündür kayıp
10 çoçuk annesi eşini öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı
10 çoçuk annesi eşini öldüresiye dövdü, serbest bırakıldı
Camlarına kurşun sıkılmış araçla kaza yaptılar
Camlarına kurşun sıkılmış araçla kaza yaptılar
5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra atmışlar
5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra atmışlar
Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi
Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi
Çorlu'da cinayet | En yakın arkadaşımla beni aldattı
Çorlu'da cinayet | En yakın arkadaşımla beni aldattı
Freni boşalan iş makinası eve girdi 4 ölü var
Freni boşalan iş makinası eve girdi 4 ölü var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort